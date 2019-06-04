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Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Eşeler Mahallesi'nde, 10 V 1455...

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eşeler Mahallesi'nde, 10 V 1455 plakalı otomobil ile 17 HK 600 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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