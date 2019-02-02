Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü. Nahit Ceylan (55) idaresindeki...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.
Nahit Ceylan (55) idaresindeki 10 RP 492 plakalı otomobil, Hisar Mahallesi'nde Ersin S. yönetimindeki 10 EG 673 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde otomobilde sıkışan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Ceylan'ın cesedi, incelemelerin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü Ersin S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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