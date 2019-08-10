Balıkesir'de trafik uygulaması

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki trafik uygulamasında 214 araç sürücüsüne 107 bin 596 lira ceza kesildi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde trafik uygulaması gerçekleştirdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu ekiplerle yapılan uygulamada 2 bin 33 araç sorgulanırken, 57 araç ise trafikten men edildi.

Uygulama kapsamında kusurlu görülen 214 araç ve sürücüsüne, 107 bin 596 lira ceza kesildi.



Kaynak: AA