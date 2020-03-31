Balıkesir'de Türk Kızılayından sağlık çalışanlarına ziyaret

BALIKESİR (AA) - Türk Kızılayı Balıkesir Şubesinden yetkililer, Balıkesir Devlet Hastanesi, Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis bölümlerinde özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Şubeden yapılan yazılı açıklamada Türk Kızılayı Balıkesir Şubesi Başkanı Şükrü Güneş, “Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüsle mücadelede hepimize önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA