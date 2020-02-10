Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda, R.Y, H.Y, E.P, K.G, M.E, B.E. ve...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, R.Y, H.Y, E.P, K.G, M.E, B.E. ve E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 900 gram esrar, 2 av tüfeği, 1 çalıntı motosiklet ve 7 cep telefonu ele geçirildi.
Kaynak: AA
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