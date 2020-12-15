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  3. Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son 1 hafta içinde yaptıkları 46 uygulamada 71 uyuşturucu şüphelisini yakaladı. Jandarma ekiplerinin bu uygulama esnasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirirken adli makamlara sevk edilenlerden 2'si tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde son 1 haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 46 çalışmada 71 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden, 2'i şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı uygulamalar esnasında yapılan aramalarda; 361 gram esrar, 8 gram bonzai, 4 bin 760 adet ecza hap, 131 gram metamfetamin, 5 bin 540 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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