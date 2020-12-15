Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 71 kişi yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerinde son 1 haftada uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan 46 çalışmada 71 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden, 2'i şahıs tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin yaptığı uygulamalar esnasında yapılan aramalarda; 361 gram esrar, 8 gram bonzai, 4 bin 760 adet ecza hap, 131 gram metamfetamin, 5 bin 540 TL para, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 43 adet fişek ele geçirildi.