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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe aldı. Zanlıların kent merkezi, Bigadiç ve Manisa'daki...

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheliyi takibe aldı.

Zanlıların kent merkezi, Bigadiç ve Manisa'daki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA



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