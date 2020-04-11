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Balıkesir'de "vefa ekibi" 80 yaşındaki kadının sobasının kovasını değiştirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ve bekçi ekipleri, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Nevin Aldemir'in evindeki sobanın kovasını değiştirmesine yardımcı oldu. Alınan bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi'ndeki sobalı evde yalnız yaşayan ve romatizma nedeniyle ağır yük kaldıramayan...

Balıkesir'de "vefa ekibi" 80 yaşındaki kadının sobasının kovasını değiştirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ve bekçi ekipleri, yalnız yaşayan 80 yaşındaki Nevin Aldemir'in evindeki sobanın kovasını değiştirmesine yardımcı oldu.

Alınan bilgiye göre, Gazicelal Mahallesi'ndeki sobalı evde yalnız yaşayan ve romatizma nedeniyle ağır yük kaldıramayan Aldemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınları yardıma gelemediği için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek talep etti.

Aldemir'in evine gelen polis ve bekçi ekipleri, evdeki soba kovasının külünü döküp yenisiyle değiştirdi.

Aldemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah devletimizden razı olsun, hemen gelip yardımcı oldular. Ben devletin hizmetlerinden çok memnunum. Çok teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA




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