Balıkesir'de yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.Orta Mahalle'deki evde yaşayan Ahmet Özdemir'den (68) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Eve geldiklerinde Özdemir'i yerde hareketsiz halde bulan ekipler, Özdemir'in...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Orta Mahalle'deki evde yaşayan Ahmet Özdemir'den (68) bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve geldiklerinde Özdemir'i yerde hareketsiz halde bulan ekipler, Özdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ahmet Özdemir'in, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Kaynak: AA
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