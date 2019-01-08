Balıkesir'de yarın okullar tatil mi? Elazığ 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Balıkesir'da okullar tatil mi ? Balıkesir'da sabah okula gitmek için hazırlanan öğrenciler ve veliler Balıkesir'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm yurdu alarma geçiren kar yağışı Balıkesir'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının eksileri gösterdiği günlerde eğitimde de aksaklıklar meydana gelmeye devam ediyor. Peki Balıkesir'da yarın okullar tatil mi ? 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi ?

BALIKESİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Salı günü Valilikten gelen açıklamanın ardından kar yağışı nedeniyle Balıkesir’ın Manyas ilçesinde Manyas Kaymakamlığı’ndan gelen açıklamayla eğitime 1 gün ara verilmişti. Şimdi ise vatandaşlar Balıkesir'da yarın okullar tatil mi? sorusunu araştırmaya başladı. 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olmasıyla ilgili olarak Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Herhangi bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecektir...

BALIKESİR HAVA DURUMU| 9 OCAK HAVA DURUMU

08 Ocak 2019 Salı günü az bulutlu, sıcaklık 5, 09 Ocak 2019 Çarşamba günü hafif yağmurlu, sıcaklık 10, 10 Ocak 2019 Perşembe günü yağmurlu, sıcaklık 10, 11 Ocak 2019 Cuma günü hafif yağmurlu, sıcaklık 8, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü çok bulutlu, sıcaklık 7.

BALIKESİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

BALIKESİR HAKKINDA BİLGİ

Balıkesir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on yedinci şehri. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara Bölümü'nde, topraklarının bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan ilin hem Marmara hem de Ege Denizi'ne kıyısı bulunur. Türkiye genelinde ise iki deniz ile komşu olan sadece 6 il vardır.[4] İl, Kuzeybatı Anadolu'da bulunmaktadır. Doğusunda Bursa ve Kütahya illeri, güneyinde Manisa ve İzmir illeri ve batısında Çanakkale ili vardır.[5] Ayvalık ilçesinden de Yunanistan'ın Midilli Adası'na komşudur.[6]

İl nüfusu 2016 itibarıyla 1.196.176'dır. İlin yüzölçümü 14.583 m²'dir. İlde km²'ye 82 kişi düşmektedir. Yoğunluğun en fazla olduğu ilçe, 254 kişi ile Karesi'dir. İlin denizden yüksekliği 145 metredir. 2016 yılında TÜİK verilerine göre 20 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 1129 mahalle bulunmaktadır.

Tarihte genellikle Misya ve Karesi adlarıyla bilinen Balıkesir yöresi, zamanla Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karesi Beyliği ve Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. Temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olup bamya, börülce, kavun, zeytin, zeytinyağı, kelle peyniri gibi zirai ürünleri ile ayrıca daha çok yerli turizmde öne çıkan sahil kasabalarıyla meşhurdur. Yağcıbedir halısı, kolonyası, kaymaklısı, kozak üzümü, ayvalık tostu, saçaklı mantısı ve höşmerimi diğer bilinen yöresel ürünleridir.

Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk jet üssü olan 9. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Balıkesir'de bulunmaktadır.