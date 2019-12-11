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  3. Balıkesir'de yaşanan art arda depremler vatandaşları sokağa döktü

Balıkesir'de yaşanan art arda depremler vatandaşları sokağa döktü

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.
11 Aralık 2019 Çarşamba 09:08

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