Balıkesir'de yaşanan art arda depremler vatandaşları sokağa döktü

Balıkesir'de gece saatlerinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğündeki depremlerin ardından korkuya kapılan bazı vatandaşlar geceyi dışarıda geçiriyor.