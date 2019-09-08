Balıkesir'de "yaya önceliği" denetimi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’de polis ekipleri yayalara öncelik uygulaması kapsamında şehrin farklı noktalarında denetim gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında yaya geçitlerinde uygulama yapıldı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce farklı noktalarda yapılan uygulamada 383 araç kontrol edilerek, 121 sürücüye yayalara geçiş hakkı tanımadıkları için toplam 33 bin 169 lira idari para cezası verildi.



Kaynak: AA