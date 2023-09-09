Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir'de 2023-2024 öğretim yılında il genelinde 16 bin 617 öğretmen ve 190 bin 352 öğrenci ile başlayacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir'de 2023-2024 öğretim yılında il genelinde 16 bin 617 öğretmen ve 190 bin 352 öğrenci ile başlayacak.

Balıkesir'de "Okula Uyum Programı" çerçevesinde okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrenciler uyum haftasını tamamladı. 11 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlayan okullar diğer kademelerdeki öğrenciler için de kapılarını açacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı; 190 bin 352 öğrenci ve 16 bin 617 öğretmenin ders başı yapacağı, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının sürdürüldüğü ilçelerde bu sürece ortak olmak, varsa eksikleri tespit ederek ivedi şekilde tamamlama konusunda okul yöneticilerine destek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor.

Hazırlık ziyaretleri dahilinde; Susurluk, Manyas, Gönen, Erdek ve Bandırma'ya ziyaretler gerçekleştiren Ali Tatlı, öğrencilerin sağlıklı eğitim yuvalarında öğrenim görmeleri için okul yöneticileri ile iş birliği içerisinde titizlikle sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi ziyaret ettiği ilçelerde son hazırlık faaliyetlerini değerlendiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, meslektaşlarıyla da bir araya gelerek Mesleki Çalışma Programı ile başlayan 2023-2024 eğitim öğretim yılının öğretmenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Balıkesir’de yeni eğitim yılında 190 bin öğrenci eğitim görecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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