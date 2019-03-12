Balıkesir'de "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından koordine edilen "Yenidoğan Canlandırma Eğitimi" tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki hastanelerde görevli 24 hekim ve 25 sağlık personelinin katıldığı eğitim üç gün sürdü. Eğitim sonrası Atatürk Şehir Hastanesi doğum salonu, kadın doğum ile ameliyathane ve yenidoğan yoğun bakım servisleri ziyaret edildi.

Kursu başarıyla tamamlayan 7 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 6 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 7 anestezi ve reanimasyon uzmanı, 4 pratisyen hekim, 17 ebe, 6 hemşire, bir acil tıp teknisyeni, 6 hemşire ve bir öğretim üyesine sertifikaları verildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Opr. Dr. Burak Öztop, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de asfiksinin temel bir yenidoğan sorunu olduğunu belirtti.

Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin önemine değinen Öztop, her yenidoğanın yeterli, doğru ve zamanında yapılan resüsitasyona hakkının olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA