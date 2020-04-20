Balıkesir’de yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar olay yerinden kaçtı.

Edremit ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker yaralandı, zanlılar ilçe merkezine kaçtı. Jandarma ve polis ekiplerinin birlikte kıstırdığı şahıslar ile bölgede sıcak çatışma yaşanırken zanlılardan 2 kişinin yaralandığı iddia edildi. Olay yerine bordo bereli askerler ile özel harekat polislerinin de geldiği belirtildi. Zanlıların etkisiz hale getirildikleri de ilk gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: İHA