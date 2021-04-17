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Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralanırken araçlarda hasar oluştu.

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:1 kişi yaralandı

Susurluk-Balıkesir karayolu üzerindeki bir alışveriş merkezinin önünde olan kazada Ş.S. sevk ve idaresindeki 34 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma ardından da trafik ışıklarında bekleyen 4 araca birden çarptı. Ş.S. idaresindeki araç direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce M.K. sevk ve idaresindeki 10 plakalı araca arkadan çarparak trafik ışıklarında bekleyen 34 plakalı başka bir araca, ardından da aynı istikamette seyir halinde olan E.B.idaresindeki diğer araca yandan çarptı. Yaşanan kaza sonrasında trafik ışıklarında bekleyen 10 plakalı araca arkadan çarpan diğer araçlar zincirleme kazanın yaşanmasına neden oldu. 5 aracın zarar gördüğü kazada 21 yaşındaki araç sürücüsü M.K tedavi altına alındı. M.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:1 kişi yaralandı

Balıkesir'de zincirleme trafik kazası:1 kişi yaralandı

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