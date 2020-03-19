Balıkesir'deki bir AVM, koronavirüs nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı aldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'deki bir AVM yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kapatma kararı aldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "evden çıkmayın" çağrısı üzerine, kentteki bir alışveriş merkezinin yönetiminin faaliyetlerini yarından itibaren bir süre durdurma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, AVM yönetiminin şu ifadelerine yer verildi:

"10 Burda Alışveriş Merkezimizin, ilgili tavsiye kararlarına olumlu görüş bildirerek geçici süreyle kapalı kalmasına karar verilmiş olup, herhangi bir istihdam kaybı olmayacağını ve kiracılara gerekli kolaylıkların sağlanacağını tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız."

Kaynak: AA