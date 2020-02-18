Balıkesir'deki FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı...
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 16 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan 16 zanlı, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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