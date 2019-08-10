Balıkesir’deki kazada 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de Çağıs Kampüsü mevkiinde bir aracın viyadüğe çarpası sonucunda meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre H.İ yönetimindeki 16 JUH 58 plakalı otomobil Çağıs Kampüs mevkiinde nedeni bilinmeyen bir sebeple viyadükte bariyere çarparak yoldan çıktı. Araç içerisinde bulunan 5 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tek taraflı meydana gelen kazada yaralananlar Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Merkez Gurup Amirliği ekiplerinin yardımlarıyla çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA