Balıkesir'deki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu köpeği "Bath"ın da katıldığı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 292 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA