Balıkesir'deki yurtta gözlem altında tutulan vatandaşlar için iftar

BALIKESİR (AA) - Suudi Arabistan ve Kazakistan'dan Balıkesir'e getirilerek yurtta karantinaya alınan vatandaşlar için iftar organizasyonu düzenlendi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasan Basri Çantay Yurdu'nda gözlem altında tutulan 331 Türk vatandaşı için çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Yurt bahçesinde, karantinadaki vatandaşlar için davullu ve manili sahur düzenlendi, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahi programı ile Türk Tasavvuf Musikisi konseri verildi.

Ramazanın manevi atmosferini karantinada kalan vatandaşlara yaşatmak için düzenlenen programlarda, Balıkesir İl Müftülüğü görevlilerince söylenen ilahilere ve yapılan duaya vatandaşlar da eşlik etti. Vatandaşlar, daha sonra Türk Tasavvuf Musikisi konserini de odalarının pencerelerinden Türk bayraklarını sallayarak dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, yurt dışından Balıkesir'e getirilen vatandaşlara aile sıcaklığını vermeye ve ramazan atmosferini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti.

Salgının en kısa zamanda atlatılması temennisinde bulunan Arıcıoğlu, "Misafirlerimizi de ailelerine ve sevdiklerine uğurlayacağız. Hepimize şimdiden geçmiş olsun diyorum. Devletimiz, milletimiz ve tüm kamu çalışanları toplumumuzun bütün fertleri özellikle sağlık çalışanları olmak üzere bu süreci çok güzel bir şekilde götürdük daha da iyiye gideceğine inanıyorum." ifadesni kullandı.

Kaynak: AA