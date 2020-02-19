Balıkesir'den İdlib'e 8 tır insani yardım gitti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 8 tır insani yardım gönderildi.

AFAD, Türk Kızılayı Bandırma Şubesi, Bandırma Müftülüğü, Hüdayi Vakfı ve İHH destekleriyle temin edilen bebek maması, kömür, çadır, soba, branda, temizlik, un ve giyecek malzemelerinden oluşan yardım için Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde tören düzenlendi.

Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde konuşan Bandırma Müftüsü Hamdi Gevher, İdlib'de insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Konuşmanın ardından yardım malzemelerinin yüklendiği 8 tır dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA