Balıkesir'in Erdek ilçesinde koronavirüs paniği! Umreden dönen çift gözlem altında

Yaklaşık 10 gün önce Umre'den ülkeye dönen çift, yüksek ateş ve gribal enfeksiyon şikayetiyle 112 Acil'i aradı. Kısa sürede adrese giden sağlık ekipleri, adları açıklanmayan karı-kocayı, Balıkesir merkezdeki bir hastaneye götürdü.

KORONAVİRÜS ŞÜPHESİYLE GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Çift burada gözlem altına alındı. Çifte, test yapıldığı ve sonucun beklendiği öğrenildi.

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ERDEK BELEDİYESİ, HOPARLÖRDEN ANONS YAPTI

Erdek Belediyesi, hoparlörden, “Umreden gelen iki vatandaşımız tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs şüphesi ile karantinaya alınmışlardır. Vatandaşlarımızda yüksek ateş mevcuttur. Test sonuçlarına göre Erdek halkı bilgilendirilecektir. Umreden gelen vatandaşlarımızın, Yalı Mahallesi'nde oturdukları apartman ve bağlı olduğu sokak, Erdek Belediyesi tarafından ilaçlanarak dezenfekte edilecektir” şeklinde anons yaptı.