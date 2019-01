Balıkesir’in süper kahramanları

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2018 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Süper kahramanları aratmayan itfaiye erleri, Balıkesir'de 9 bin 389 olaya müdahale ederken bin 884 kişiyi sağ olarak kurtardı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz, 2018 yılı faaliyet raporunu İHA ile paylaştı. İhlas Haber Ajansına açıklama yapan Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı olarak, 20 ilçede 651 personel, 164 araç ile yangın ve kurtarma olaylarına müdahale etmektedir. Balıkesir İtfaiyesi 2018 yılında 9 bin 389 itfai olaya müdahale etmiştir. Bu İtfai olayların 5 bin 850'si yangın, 2 bin 451'i kurtarma, 625 trafik kazası, 376 su baskını ve 87 su altı ve su üstü kurtarma olaylarına müdahale ederken, Bu olaylarda Bin 884 insan ve 2 bin 361 canlı hayvan sağ olarak kurtarıldı" şeklinde konuştu.

Yılmaz, "Balıkesir itfaiyesi 7/24 görev başında"

İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz, okullarda ve iş yerlerinde yangın eğitimlerine çok önem verdiklerini belirterek, "2018 yılında 112 okulda 112 eğitim tatbikatı, 842 kurum ve kuruluşta 70 bin 261 kişiye itfai olaylara karşı bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verdiklerini, ilköğretim okullarında 4 ve 8 sınıf öğrencilerine eğitim verildi. Ayrıca bin 362 iş yeri yangın güvenliği açısından denetleme yaptık. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı olarak olaylara karşı 21 hızlı ilk müdahale aracı, 43 ilk müdahale aracı, 18 çok maksatlı müdahale aracı, 46 merdivenli araç, 13 su ikmal aracı, 1 köpük aracı ve su kulesi ve 22 hizmet aracı ile olaylara müdahale ediyoruz. Bunun haricinde 11 kurtarma botu, 4 jet-ski ile iç sularda ve kıyı şeridinde oluşabilecek boğulma ve can kurtarma olaylarına karşı itfaiye personelimiz her an göreve hazır vaziyette beklemektedir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, " 2019 yılı ve sonrası için ilimiz için özel 10'a özel 10 itfaiye projemiz var"

İtfaiye Daire Başkanı Yılmaz, 2019 yılı ve sonrası için 10'a özel 10 itfaiye projesi hazırladıklarını belirterek, "Her şey eğitimle başlar. Vatandaşlarımıza yangına karşı yapabileceklerini kendisini, ailesini, çevresini yangına karşı koruması için eğitmeye ve öğretmeye devam ediyoruz. Özellikle kırsal mahallelerde olmak üzere ve dünyada itfaiyecilik alanında en önemli projelerden biri olan "Gönül İtfaiyeciliğin kırsal alanda yoğun bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. "Özenle yaptığını, tedbirsizliğinle yakma" diyerek bilinçlendirme ve farkındalık eğitimi verildi. İtfaiye Daire Başkanlığımız Büyükşehir Belediyemizin en güçlü ve böylesi geniş bir coğrafyada da en yaygın hizmet veren kurumlarından bir tanesidir. Balıkesir itfaiyesi bölgede ve komşu şehirlere örnek ve öncü bir teşkilat durumundadır" dedi.

