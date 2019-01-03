Balıkesir’li Alperen Uysal kalesinde güven veriyor

Balıkesirli kaleci Alperen Uysal, İstanbulspor forması ile ligin ilk yarısında gösterdiği performansla büyük takımların radarına girdi.

Genç kaleci Alperen, 13'ü TFF 1. Lig, 2'si Türkiye Ziraat Kupası olmak üzere görev yaptığı kalesinde tam 1350 dakika süre aldı. 15 maçta 20 gol yiyen Alperen Uysal, maç başına 1,3 gol yemesine rağmen takımının sahadan puanlarla ayrıldığı maçta performansıyla büyük rol oynadı.

12 yaşında geldiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaray'ın alt yapı takımlarında 142 maça çıkan Alperen, kiralık olarak gittiği G. Antepspor'da ise 1 Süper Lig maçı ile 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında görev aldı. 24 yaşındaki 1.92'lik eldiven gösterdiği performans ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi büyük takımların yakından izlediği oyuncular arasında yer aldı.

U 14 Milli takımlar kategorisinden itibaren bütün yaş guruplarında Türk Milli Takımı kalesini koruyan, 89 kez kadroda yer alıp 47 kez milli olan file bekçisi Alperen Uysal, ilk yarı görev aldığı 15 müsabakadaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: İHA