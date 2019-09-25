Balıkesirli annelerden Diyarbakırlı annelere destek

Balıkesir'deki bir kısım sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri. Diyarbakırlı annelerin oturma eylemine destek verdi.

Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında ülkede terörü annelerin bitireceği dile getirildi. Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütüne üye olmak için kaçırıldıklarını ileri süre bir siyasi partinin önünde anneler tarafından başlatılan oturma eylemine Balıkesir'den destek geldi. Araların birçok sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı kadınlar, Diyarbakırlı annelerin yanında olduğunu bildirdi.

Basın açıklamasına katılan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Tuğba Atik ülkedeki terörü anaların bitireceğini dile getirdi. Atik açıklamasında, "Bizler, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil,her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" diye konuştu.

23 gündür Diyarbakır'da yapılan oturma eylemine destek verdiklerini açıklayan Tuğba Atik, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekûn mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını dağa kaçırılan evladın, geri almak için teröre yeter diyen Hacire Annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne "Dur!" diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz, azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA