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Balıkesirspor 0-1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Balıkesirspor 0-1 Denizlispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto 1. Lig'de 28. haftanın son maçında Altaş Denizlispor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Alper Akarsu, Emrah Ünal, Mehmet Akıncık

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir (Dk. 58 Kethevoama), Kore (Dk. 78 Birol Parlak), Otoo (Dk. 78 Berat Aydoğdu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose (Dk. 66 Cumali Bişi)

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz, Schwechlen (Dk. 67 Hakan Çinemre), Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Dk. 67 Lopes), İlhan Depe (Dk. 80 Bekir Turaç Böke), Muhammed Gönülaçar (Dk. 67 Mustafa Çeçenoğlu), Mayi (Dk. 88 Asım Hamzaçebi), Ömer Şişmanoğlu, Djedje

Gol: Dk. 83 Hakan Çinemre (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 40 Doğa İşeri, Dk. 82 Kethevoama, Dk. 83 Atilla Özmen (Balıkesirspor), Dk. 35 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 43 Schwechlen, Dk. 71 Oğuz Yılmaz, Dk. 90 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Maçın özetini izlemek için tıklayabilirsiniz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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