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Balıkesirspor 0-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de verilen Milli aranın ardından heyecan dördüncü hafta maçlarıyla devam etti. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip ilk yarıda bulduğu gol ile rakibini mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

Balıkesirspor 0-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de ilk üç hafta maçlarının oynanmasının ardından Milli araya gidilmişti. Aranın tamamlanması ile birlikte dördüncü hafta maçları ile yeniden başladı. Zorlu mücadelede Balıkesirspor ile Tuzlaspor kozlarını paylaştı. Etkili bir performans gösteren Tuzlaspor, ilk yarıda bulduğu tek golle kazanarak puanını 10'a yükseltti ve Ümraniyespor'un ardında 2. sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.

BALIKESİRSPOR 0-1 TUZLASPOR

8. dakikada Tuzlaspor'un kazandığı serbest vuruşu Tayfun kullandı. Ceza sahasına ortalanan topu Tuzlasporlu futbolcu Posmac'ın kafa şutu kaleci Atilla Özmen'in ellerinde kaldı.

33. dakikada gelişen Tuzlaspor atağında Samet'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Pedersen'in vurduğu kafa şutu az farkla auta çıktı.

37. dakikada Samet'in kale sahasına ortaladığı topa Pedersen'in kafa vuruşunu Kaleci Atilla yumruklayarak, uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Tayfun'un kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Maçta başka gol olmayınca Tuzlaspor, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı aldı.

Balıkesirspor 0-1 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

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