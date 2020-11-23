Balıkesirspor 1-1 Ümraniyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1.Lig 10.hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puana ulaşırken Ümraniyespor 10 puana çıktı
TFF 1.Lig 10.hafta maçında Aydeniz Et Balıkesirspor ile Bereket Sigorta Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puana ulaşırken Ümraniyespor 10 puana çıktı
Maçtan dakikalar:
9. dakikada Mrsic’in ara pasında topla buluşan Ezeh'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.
20. dakikada Gökhan Süzen'in kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Zirkovic'in kafa vuruşu kaleci Atilla'da kaldı.
24. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Ezeh’in pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Mrsic topu ağlarla buluşturdu. 1-0
45. dakikada Alaaddin Okumuş’un ortasında Gökhan Süzen’in sert şutunu kaleci Yiğithan Kır kurtardı.
88. dakikada Alaaddin Okumuş'un ortasında ceza sahası içinde Mousa Sow kafa ile topu filelere gönderdi. 1-1