Balıkesirspor 1- 2 Adanaspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor ile Adanaspor kozlarını paylaştı. Adanaspor, deplasmanda olduğu rekabetten galibiyetle ayrıldı. Maç sonu skor Balıkesirspor 1 - 2 Adanaspor olarak sonuçlandı.

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇ SONUCU

Balıkesirspor - Adanaspor maçı 7 Kasım 2021 pazar bugün oynandı. 16.00'da başlayan heyecan dolu maç, Adanaspor'un 2 - 1 galibiyetiyle sona erdi.

Adanaspor'un gollerini 38. dakikada Celil Yüksel ve 61. dakikada Samet Kaya kaydetti. Balıkesirspor'un tek golünü Roman Bezjak attı.

Bu sonucun ardından Adanaspor puanını 15 yaparken, Balıkesirspor 6 puanda kaldı.

Adanaspor milli ara sonrası MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Balıkesirspor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.