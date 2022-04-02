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Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig’in 30.haftasında Balıkesirspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşı karşıya geldi. İki takım arasında yaşanan mücadeleyi Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5- 1 üstünlükle kazandı.

Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucu

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Can Cengiz, Mehmet Kapluhan, Murat Temel

Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Erdem Gökçe, Sedat Dursun (Dk. 46 Cumali Bişi), Doğa İşeri (Dk. 82 Berat Aydoğdu), Kore (Dk. 72 Muhammed Ali Doğan), Otoo (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Nwankwo, Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Ambrose, Kethevoama (Dk. 73 Birol Parlak)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Mustafa Akbaş (Dk. 65 Hasan Batuhan Artarslan), Gökhan Kardeş, Emircan Altıntaş, Mustafa Yumlu (Dk. 71 Eyüp Özkan), Olanare, Hasek (Dk. 49 Alican Özfesli), Orhan Ovacıklı, Eren Tozlu (Dk. 65 Hüseyin Mevlütoğlu), Mücahit Albayrak (Dk. 65 Malle), Lameira

Goller: Dk. 11, 27, 64 Olanare, Dk. 46 Mücahit Albayrak, Dk. 52 Eren Tozlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Batuhan İşçiler (Penaltıdan) (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Nwankwo (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Otoo, Dk. 63 Ambrose (Balıkesirspor), Dk. 45 Mustafa Akbaş (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucu

Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucu

Balıkesirspor 1- 5 Büyükşehir Belediye Erzurumspor | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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