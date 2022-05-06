Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu TFF 1. Lig'de heyecan 36. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Kıyasıya mücadelede Bandırmaspor ev sahibini 5-1 yendi. İşte, Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor maç sonucu...

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Balıkesirspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Bandırmaspor | Maç özeti, sonucu başlıkları araştırılıyor. Ev sahibi Balıkesirspor'un, Bandırmaspor'a 5-1 yenildiği maçın detayları haberimizde. İşte, Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu BALIKESİRSPOR 1- 5 BANDIRMASPOR | MAÇ SONUCU Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Nwankwo), Ambrose (Dk. 73 Hasan Can Bingül), Cumali Bişi Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Allyson (Dk. 64 Lokman Gör), Kerim Avcı (Dk. 73 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 73 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun (Dk. 79 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 80 Levent Ayçiçek) Goller: Dk. 25 Kerim Avcı, Dk. 29 Keny, Dk. 44 (Penaltıdan), Dk. 46, Dk. 59 Osmajic, (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor) Sarı Kartlar: Dk. 32 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 36 İbrahim Halil Çolak, Dk. 47 Sedat Dursun, Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 90 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor) Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi. Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri