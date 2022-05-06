Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucuDenizlispor 2- 1 Menemenspor | Maç sonucu, özetiSüleyman Soylu, Anneler Günü'nü mezarlıkta kutladı! Paylaştığı şiir yürekleri yaktı! "Sanki arkamdan uçtu dağ benim"Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izle | Beşiktaş- Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiSon dakika! Yunanistan'da 3,9 büyüklüğünde deprem!Ahmet Davutoğlu, kendisine "Türk değil" diyen Ümit Özdağ'a karşı sessizliğini bozdu! "Türkiye’nin yerli Wilders’lere ihtiyacı yok!"Teşkilat Tövbekar diziden çıkıyor mu, çıkacak mı? Hakan Boyav Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor?Teşkilat Hakkı Dayı diziden çıkıyor mu, çıkacak mı? Tuncer Salman Teşkilat dizisinden ayrılıyor mu? Neden çıkıyor?Son dakika! Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem!Biseksüel yıldız Miley Cyrus hakkında şok taciz iddiası! Tolgahan Sayışman "karıma sarkıntılık" etti diyerek itiraf etti!
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu

Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu

TFF 1. Lig'de heyecan 36. hafta karşılaşmaları ile sürecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Bandırmaspor karşılaştı. Kıyasıya mücadelede Bandırmaspor ev sahibini 5-1 yendi. İşte, Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor  maç sonucu...

Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu

Balıkesirspor ile Bandırmaspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Bandırmaspor | Maç özeti, sonucu başlıkları araştırılıyor. Ev sahibi Balıkesirspor'un, Bandırmaspor'a 5-1 yenildiği maçın detayları haberimizde. İşte, Balıkesirspor 1- 5 Bandırmaspor | Maç sonucu

BALIKESİRSPOR 1- 5 BANDIRMASPOR | MAÇ SONUCU

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Sedat Dursun, Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berk Tosun), Kore (Dk. 88 Bedirhan Kolkoparan), Ayberk Kaygısız, Güney Çelik Keleş, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 58 Oğuzhan Aynaoğlu), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Nwankwo), Ambrose (Dk. 73 Hasan Can Bingül), Cumali Bişi

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Cüneyt Köz, Allyson (Dk. 64 Lokman Gör), Kerim Avcı (Dk. 73 Abdullah Balıkçı), Keny, Okan Alkan (Dk. 73 Alpay Koldaş), Mehmet Özcan, Landel, Caner Cavlun (Dk. 79 Süleyman Luş), Osmajic, Beykan Şimşek (Dk. 80 Levent Ayçiçek)

Goller: Dk. 25 Kerim Avcı, Dk. 29 Keny, Dk. 44 (Penaltıdan), Dk. 46, Dk. 59 Osmajic, (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 33 Anıl Taşdemir (Balıkesirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 32 Okan Alkan (Royal Hastanesi Bandırmaspor), Dk. 36 İbrahim Halil Çolak, Dk. 47 Sedat Dursun, Dk. 55 Cumali Bişi, Dk. 90 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor)

 Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 5-1 yendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT