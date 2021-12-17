Balıkesirspor 3- 4 Altınordu | Maç sonucu, özeti
Spor Toto 1. Lig’in 18.haftasında Balıkesirspor ile Altınordu arasındaki maç 7 gole sahne oldu. Altınordu, mücadeleyi 4-3 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Kemal Elmas, Cem Özbay
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Erdem Gökçe, Sedat Dursun, Doğa İşeri, Anıl Taşdemir, Kore (Dk. 71 Bilali), Otoo (Dk. 81 Oğuz Han Aynaoğlu), Batuhan İşçiler, İbrahim Halil Çolak, Kethewoama (Dk. 71 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi
Altınordu: Ali Emre Yanar, Volkan Fındıklı, Metehan Yılmaz, Muzaffer Kocaer (Dk. 78 Recep Aydın), Ahmet Dereli, Ali Dere, Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Sami Satılmış - Dk. 69 Yusuf Yalçın Arslan), Furkan Metin, Kenan Fakılı (Dk. 46 Feytullah Gürlük), Hüsamettin Yener, Rahmi Salih Kaya
Goller: Dk. 34 (Penaltıdan), 37, 50 ve 90+4 Ahmet Dereli (Altınordu), Dk. 47 (Penaltıdan) ve 80 Anıl Taşdemir, Dk. 55 Doğa İşeri (Balıkesirspor)
Sarı kart: Dk. 89 Metehan Yılmaz (Altınordu)
80. dakikada Balıkesirspor'da penaltı atışından yararlanamayan Anıl Taşdemir, pozisyonun devamında topu ağlarla buluşturdu.
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