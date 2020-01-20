İki takım Balıkesirspor Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 18. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

TFF 1. Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi futbol severler maça ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor.

Balıkesirspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Balıkesirspor Adana Demirspor maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele Bein Sports Max 1'den naklen yayınlanacak.