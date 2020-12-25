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Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirspor ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Peki, Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı 16. hafta ile devam ediyor. Bu hafta oynanacak maçlar arasında bulunan Balıkesirspor-Adana Demirspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Bu ligde Balıkesirspor evinde 5 maçtır kazanamıyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Ligde 1 maç eksiği bulunan Adana Demirspor, 14 maçta topladığı 25 puanla 7. sırada yer alıyor. Balıkesirspor ise  14 maçta 15 puanla 13. sırada bulunuyor. İki takımın zorlu mücadelesi zirve yarışı adına oldukça önemli gözüküyor. Peki, Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı, Balıkesir Atatürk Stadı'nda 26 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu karşılaşma, Emre Kargın tarafından yönetilecek. Emre Kargın'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Kağan Çalışır ve Hasan Hüseyin Tetik üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu ve TRT ile yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanmaya başladı. Balıkesirspor-Adana Demirspor maçı da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor ve beIN SPORTS MAX HD 1 kanallarından naklen izlenebilir. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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