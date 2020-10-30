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Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçları bugün başlıyor. Haftanın ilk maçı Balıkesirspor - Adanaspor arasında oynanacak. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçlarının oynanacağı haftada ilk maçta Balıkesirspor ve Adanaspor sahne alacak. Mücadele hakkındaki tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Bu sezon, ligde orta sıralarda bulunan iki takımda, üst sıralara yükselmek istiyor. Ligde 7 maç sonunda 10 puana ulaşan Balıkesirspor, 9. sırada yer alıyor. Adanaspor ise Balıkesir ekibinin hemen ardından 9 puanla 10. sırada yer alıyor. Ligde 3 maçtır evinde kaybetmeyen Balıkesirspor, ligde 3 maçtır deplasmanda kazanamayan Adanaspor'u ağırlayacak. Peki, Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig 8. hafta maçında Balıkesirspor ile Adanaspor karşı karşıya geliyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak zorlu mücadele, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Emre Malok olacak. Emre Malok'un yardımcılıklarını ise Erkan Akbulut ve Mehmet Salih Mazlum üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranlarında naklen ve şifresiz yayınlanacak. Balıkesirspor - Adanaspor maçı da 30 Ekim Cuma günü saat 19.00'da beIN SPORTS MAX HD 1, TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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