TFF 1. Lig'de milli aradan önceki son karşılaşmalar ile takımlar galibiyet arayacak. Bu kapsamda ligdeki 12. hafta karşılaşmasında Balıkesirspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Bu heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. Cevapları sizler için haberimizde derledik...

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu mücadele Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Adanaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Balıkesirspor - Adanaspor maçının hakemi Çağdaş Altay olacak. Altay'ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Can Cengiz görev alacak.