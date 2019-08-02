Balıkesirspor - Afjet Afyonspor hazırlık maçında gerginlik

Balıkesirspor ile Afjet Afyonspor arasında Zafer Stadyumunda gerçekleştirilen hazırlık maçında oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Balıkesirspor, Afjet Afyonspor ile Zafer Stadyumunda hazırlık maçı yaptı. Balıkesirspor sahaya Atilla, Doğa, Okan, Alperen, Glumac, Oğuzhan, Firkan, Serdar, Emir, Foxi ve Anıl 11'i ile çıktı. Afjet Afyonspor ise Mehmet Doğan, Caner, Muhammed Serdar, Emre, Ali Kılıç, Oktay, Doğan, Mehmet Tosun, Onur, Aykut ve Enes 11'i ile sahaya çıktı.

Maçın ilk yarısında her iki takım da etkili başladı

27. dakikada Balıkesirspor atağında Afjet Afyonspor'lu Mehmet Tosun rakibi Foxi'ye ceza sahası içerisinde yaptığı faul sonrası maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Foxi, penaltıyı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi.

45. dakikada Afjet Afyonspor Muhammet Serdar ile ceza sahası içerisinde yakaladığı pozisyonu gole çevirerek durumu 1-1 getirdi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

51. dakikada Balıkesirspor Anıl'ın attığı gol ile maçta durumu 2-1 taşıdı.

Maçın 62. dakikasında Balıkesirspor'dan Furkan ile Afjet Afyonspor'dan Mehmet Tosun arasında yaşanan iki mücadele sonrasındaki sözlü tartışma fiziksel temasa dönüşünce her iki takımın oyuncuları ve tribünlerdeki bulunan az sayıda Afyonspor taraftarı yaşanan gerginliği tırmandırdı. Olayların bir anda büyümesi üzerine Balıkesirspor, teknik direktörü Ali Tandoğan'ın talimatı ile soyunma odasına yöneldi. Karşılaşmanın hakemleri bir süre bekledikten sonra Balıkesirspor takımı sahaya dönmedi. Bunun üzerine hakem müsabakayı bitirerek, soyunma odasına yöneldi. Maç yaşanan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı.

Kaynak: İHA