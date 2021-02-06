TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında heyecan Balıkesirspor-Akhisarspor maçıyla devam ediyor. Bu ligde Balıkesirspor evinde 3 maçtır kaybediyor, evinde 7 maçtır kazanamıyor, toplamda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 10 maçtır kazanamıyor. Balıkesirspor, 16 puanla 16. sırada yer alıyor. Akhisarspor ise 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Balıkesirspor-Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BALIKESİRSPOR-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 20'inci haftasında oynanacak olan Balıkesirspor-Akhisarspor mücadelesi 7 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma, hakem Kutluhan Bilgiç tarafından yönetilecek. Kutluhan Bilgiç'in yardımcılıklarını ise Burak Cansız ve Mert Bulut üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ile TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçı, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Balıkesirspor-Akhisarspor maçı da TRT Spor'dan 7 Şubat Pazar günü saat 13.30'da izlenebilecek.