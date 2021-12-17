Spor Toto 1. Lig'de heyecan 18.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Altınordu arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda maçı izlemek isteyenler için Balıkesirspor- Altınordu canlı izle | Balıkesirspor- Altınordu maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

BALIKESİRSPOR – ALTINORDU CANLI İZLE

Balıkesirpor ile Altınordu arasında oynanan maç Balıkesir Atatürk Stadyumu’nda saat 19.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Caner Ak yönetiyor. Ak’ın yardımcılıklarını ise K.Elmas ve Cem Özbay yapıyor.

BALIKESİRSPOR – ALTINORDU CANLI İZLE

BALIKESİRSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Balıkesirpor ile Altınordu maçı, BeIN Sports Max 1 kanalından şifreli TRT SPOR’dan ise şifresiz olarak izlenebilecek.

BeIN Sports Max 1, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

BALIKESİRSPOR – ALTINORDU MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ