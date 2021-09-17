TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürüyor. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle | TRT Türk canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BALIKESİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Bu müsabakayı canlı olarak izlemek için Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BALIKESİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI TRT TÜRK CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Türk ve Bein Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Türk'den şifresiz olarak izleyebilecek. TRT Türk kanalını izlemek için Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Türk canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Türk, Digiturk 48, D Smart 109, Kablo TV 45, Tivibu 46, Turkcell TV+ 176, Fil Box 152, Vodafone TV 125 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.