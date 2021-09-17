TFF 1. Lig'de haftalar geçilirken ligde heyecan da artıyor. Takımların başarı yakalamak için kıyasıya mücadele ettiği ligde futbol heyecanı 6. hafta maçlarıyla sürecek. Bu kapsamda Balıkesirspor ile Ankara Keçiörengücü takımları karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BALIKESİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı 20 Eylül 2021 Pazartesi günü oynanacak. Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'da başlayacak.

BALIKESİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Ankara Keçiörengücü maçı TRT Avaz ve Bein Sports Max 2 kanallarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Avaz'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Emrah Ünal ve Bersan Duran yapacak. Maçın 4. hakemi olarak ise Raşit Yorgancılar görev alacak.