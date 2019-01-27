Balıkesirspor Baltok - Eskişehirspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında ilk olarak açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Balıkesirspor taraftarlarının maç sonundaki söylemleri nedeniyle skordan daha üzücü şeyler olduğunu söyledi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa konuşmasında şunlara yer verdi:

"Karşılaşma öncesi oldukça sıkıntılıydık. Mevlüt'ün cezalı olması defans kurgumuzu değiştirdi. Kısıtlı bir kadro ile mücadele ediyoruz. Aslında maça da kötü başlamadık. İlk 10 dakika önemli pozisyonlara da girdik. Ama değerlendiremedik. Sonraki süreçte Balıkesir daha çok inisiyatif aldı hem kadro kalitesi hem de yıllardır birbirleriyle oynamaları farkı gösterdi. Özellikle geçişlerde iyi oynadık. 2. gol ve 3. golü çok basit şekilde yedik. 2. yarı da oyuncularımızın verdiği mücadeleden dolayı kendilerini kutluyorum. Belirli bir kapasitemiz var. Skor tabii ki üzücü. Ama skordan daha üzücü şeyler var. Türkiye'de futbolun bir spor olduğunu unuttuk. İnsanların onurunu ve gururunu incitmeye başladık. Bu arkadaşlarımız 16-17 yaşlarında olduğunu unuttuk herhalde. Maç sonunda Balıkesirspor taraftarının söylemleri onur mücadelesi veren bu çocukların onurunu kırıyor. Futbol topunun yuvarlak olduğunu unutmayalım. Belirli bir süre sonra bir çok kulüp bu sorunları yaşayabilir. Aynı söylemleri kendileri de duyarsa hoşlarına gitmez. Bu çocukların üzerinde çok yük var. Daha çok yük yüklemesinler biz bu çocukları Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. O açıdan nelere kazanıp neleri kaybedeceğimizi göz ardı etmeyelim. Tribünde bazı şeyleri söylendiğinde cezalar veriliyor. Ama bu küfürden de hakaretten de daha ağır bir şey çocuklar için. Gerçekten çok üzücü. Özellikle Balıkesir taraftarından böyle bir şey duymak gerçekten beni çok üzdü. Benzer sıkıntıları yaşıyoruz beklemiyordum açıkçası Balıkesir taraftarından. Mücadeleye devam edeceğiz. Bilindiği gibi transfer tahtasında da çok aşama kaydedemedik. Oyunculara halimizi anlattık kendilerine zaman geldi kişiliğimizden ödün vererek yalvardık ama derdimizi anlatamadık. Onların tabi hakkıdır alın teri ama bu takım küme düşerse ne alacaklar çok merak ediyorum. Eskişehirspor'dan maddi anlamda beklentileri varsa bu kulübün önünü açsınlar. Yoksa onlarda umudunu kaybetsin."

Balıkesirspor Baltok cephesi

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, stresi yüksek bir maç oynadıklarını ifade ederken, galibiyeti taraftara hediye ettiklerini vurguladı. Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, "Stresi yüksek bir maç oynadık. 17 puanlı çok koşan çok dinamik bir ekiple oynadık. Ne yapacağı belli olmayan bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ama biz nasıl oynayacağımızı iyi biliyoruz. İyi kenar atakları yapacak şekilde hafta boyuncu çalıştık. 3 golü de bu şekilde bulduk. İstatistik olarak ta istediğimizi aldık. Çok iyi niyetli bir oyuncu grubundan kurulu bir takımız. Sayı olarak azız bugün 13 kişiydik. Genç çocuklarımızla 18'i tamamladık. Nizamettin ve Okan'ı ağır iğnelerle oynattık. Çünkü önemli sakatlıkları vardı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık. Oyuncularımızı tebrik ediyorum alınlarından öpüyorum. Yürekli bir takımız. Herkes işini yapıyor. Taraftarımızı teşekkür ediyorum. Çok iyi desteklediler bu maçı onlara armağan ediyorum başka da kimseye armağan etmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA