Balıkesirspor Baltok'un yeni başkanı Kadir Dağlı oldu

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok'ta kulüp başkanlığına Kadir Dağlı seçildi.

Kulübün, bir alışveriş merkezinin toplantı salonunda gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda başkanlık için Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya aday oldu.

Kongrenin Divan Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan'a listelerini sunan adaylar, daha sonra birer konuşma yaptı. Ardından oy verme işlemine geçildi.

Seçimde 60 oy alan Dağlı, kulübün yeni başkanı oldu. Diğer aday Kaya ise 45 oy aldı.

Delegelere teşekkür eden Dağlı, zorlu bir göreve geldiklerini söyledi.

Balıkesirspor Baltok'u bulunduğu zor durumdan kurtaracaklarını ifade eden Dağlı, "Takımı şampiyon yapma gibi bir iddiamız yok. Takımı, içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Amacımız ligde kalıcı olan ve borçlarını ödeyebilen bir Balıkesirspor. Bunun için çıktık yola. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Balıkesirspor'un Kadir Dağlı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Ali Cihangir Emek, Alper Şayakçı, Fahrettin Şahan, Fuat Koç, Ferit Gündoğdu, İsmail Emre Çiçek, Hidayet Çoban, Mert Diker, Mehmet Demiraslan, Tibet Ağrıoğlu, Murat Atiler, Mustafa Çanakçı, Saadettin Altın, Sefer Coşkun, Sezer Kapmaz, Sezgin Dedeoğlu, Tarık Erkan, Tayfun Deniz, Uğur Atak, Umut Kırtıl."

Kaynak: AA