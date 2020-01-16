Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Hiçbir futbolcu bireysel olarak benimle görüşmedi”

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, gündemle ilgili basın toplantısı düzenlerken, hiçbir futbolcu ile bireysel olarak görüşmediğini söyledi.

Balıkesirspor'da Başkan Kadir Dağlı, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Demiraslan ve Mali İşler Sorumlusu Sefer Coşkun ile birlikte kulüp tesislerinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Alacaklarından dolayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UUÇK) başvuruda bulunan futbolculara 150 bin TL teklif ettiklerini, Atilla Özmen dışında kimsenin kabul etmediğini, Okan Alkan'dan ise cevap beklediklerini söyleyen Başkan Kadir Dağlı, takımdan ayrılan futbolcuların yaptıkları veda paylaşımlarında kendilerinden tek bir kelime dahi bahsetmemelerine üzüldüğünü belirtti.

"Hiç bir oyuncu bizle görüşmedi"

Kadir Dağlı, ekonomik olarak zorlu bir sezon geçirdikleri için alacaklı oyuncuların Futbol Federasyonu nezdinden girişimde bulunduğunu ifade ederek, "Bu durum, sezonun devre arasında genel olarak yaşanıyor. Biz de bu bilinçle bu oyuncularımızın başka takımlara gitmeyeceğini düşünüyorduk. Bu doğrultuda o dönemin Futbol Şube Sorumlusu Umut Kırtıl, kendileriyle görüşmüştü. Ancak kamp süreci içerisinde bazı sıkıntılar yaşandı. İlk olarak Doğa İşeri kardeşimiz, kampı terk etti. Onun gidişi diğer oyuncuların da motivasyonunu düşürdü. Takım kaptanımız Okan Alkan da Denizlispor maçının oynanmaması yönünde görüş bildirdi. Ramazan hocamız ile yaptığımız görüşmede o da bu tabloda maç oynamanın çok doğru olmayacağını dile getirdi. Biz de kampı iki gün erken bitirdik. Bu arada diğer oyuncularla görüşmelerimizi sürdürüp, kamp süresi içerisinde ödeme yapmak üzere kaynak arıyorduk. Biz, kendilerine pazartesi günü, saat 17.00'ye kadar ödeme yapacağımızı bildirdik. Ödemenin gerçekleşmemesi halinde istedikleri takımlara gidebileceklerini de söyledik. Sonuçta onların da fesih hakkı var. Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı için Ankara'ya giderken, bazı oyuncularımızla telefonla görüştüm. Ben, Doğa İşeri'ye 150 bin TL teklif ettim ve takımda kalmasını istedim. O da bu rakamın ihtiyaçlarını karşılamayacağını belirterek, kalamayacağını söyledi. Diğer oyuncularımıza da aynı rakamı ödemeyi teklif ettim. Bu teklifimizi kabul eden tek oyuncu Atilla Özmen oldu. Atilla, "Ben Balıkesirliyim, Balıkesir'den gitmem" dedi. Biz de kendisiyle olan sözleşmemizi uzattık. Okan Alkan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu süreçte hiçbir futbolcu, benimle bireysel olarak görüşmedi. Biz, Pazartesi günü ödeme yapabilmek için çaba sarf ederken, Furkan Çil, "Ben, gidiyorum" dedi. Oğuzhan Çapar, bize hiçbir şey söylemedi. Sadece vedalaşmaya geldi. Veda konuşması, eğer konuşmaysa, evet konuştu. Takımdan ilk ayrılan oyuncu olan İbrahim Hali Çolak, ilk yarının son maçına çıkmak istemedi. Bu oyuncumuz Balıkesirli olmamasına rağmen, alacaklarından feragat etti. Oyuncunun sezon sonuna kadar bizden alması gereken para 628 bin TL idi. Bugüne kadar kendisine 55 bin TL ödemiştik. İbrahim Halil Çolak, "Başkanım, bir ara bana 100 bin TL daha ödersiniz, borcun diğer kısmını da silelim" dedi. Bunun üzerine sözleşmemizi karşılıklı fesih ettik ve takımdan ayrıldı" dedi.

"Geminin su aldığını gören atladı"

Balıkesirspor Başkanı Dağlı, Doğa İşeri'nin Balıkesirspor'a geldiğinden bu yana hak ettiği toplam rakamın 1 milyon 840 bin TL olduğunu vurgulayarak, "Bugüne kadar kendisine 950 bin TL ödemişiz. Alacaklı olduğu rakam da 890 bin TL civarında. Ben, Doğa'ya "Gitme, senin paranı muhakkak ödeyeceğiz" dedim ama o, bu kolaylığı bize yapmadı. Balıkesir'in yetiştirdiği Oğuzhan Çapar, 24 yaşında. 2017-2018 Sezonu'ndan bu tarafa profesyonel olarak oynayan oyuncuya bu sezon, 147 bin 350 Lira ödedim. Geçtiğimiz sezon da 156 bin Lira ödenmiş. Geçtiğimiz sezon aldığı parayı biz, 6 ayda ödemişiz. Bu sezon için kalan 87 bin Lira alacağı var ama gidiyor. Furkan Çil'e bu sezon 147 bin Lira ödemişiz. Kalan alacağı da 206 bin Lira. O da bu rakam için Balıkesirspor'u terk etti. Pazartesi akşamına kadar bekleyecekti. Telefon görüşmesinde bunu kendisine hatırlattığımda, "Ben, Altınordu'ya imza atmadım ama sözümden de dönmem" dedi. Tamam, söz verdin ama Pazartesi'yi neden beklemiyorsun? Furkan Çil, 150 bin lira ödeme yapmak üzere anlaşmışken, ertesi gün, "300 bin Lira verin, kalayım" dedi. Her gün bir başka olay yaşandı. Okan Alkan, 2014'ten bu tarafa 4 milyon 468 bin Lira hak etmiş. Okan'a toplam ödenen para, 3 milyon 591 bin Lira. 877 bin Lira da alacağı var. Okan Alkan da 150 bin Lira'yı kabul etmişken, onun da rakamı 325 bine çıktı. Kalmak için 25 bin Lira'da avukatına ödememizi istiyor. Baktılar, bizim elimizde oyuncu kalmıyor. Bunlar bize bu parayı öder diye düşünüp, tavır değiştirdiler.

2015 yılında Balıkesirspor'a gelen Tomislav Glumac, o günden bu tarafa 1 milyon 119 bin Euro, hak etmiş. Bugüne kadar kendisine 818 bin 532 Euro ödenmiş ve 300 bin 468 Euro borcumuz kalmış. Balıkesirspor'dan 5,5 milyon Lira para alıyorsun, 1 milyon 800 bin Lira için gidiyorsun.

Kısacası, geminin su aldığını gören atladı. Kimse deliği kapatalım diye bizden bir ricada bulunmadı. "Biz gidiyoruz" demekten başka bir şey yapmadılar. Sosyal medyadan yazdıkları ise çok komik. Oyuncular, "Ailemi düşünmek zorundayım" diyor. 5 yıl boyunca aileni neyle geçindirdin? Buradan aldığın parayla geçindirdin. Son 6 ay para alamadın diye mi terk ediyorsun. Parayı da aldınız. Herkes teşekkür ediyor ama gemiyi de terk ediyor.

Takımdan ayrılan oyuncuların sosyal medya hesaplarından paylaştığı veda mesajlarının kendilerini üzdüğünü dile getiren Başkan Dağlı, "Hiçbiri, yöneticilere teşekkür etmiyor. Şehrin takımı sahiplenmemesinden ve takımın kaderine terk edilmesinden bahsediyorlar. Ben bunu kabul etmiyorum. Oğuzhan Çapar'ın babası, Sefer Çapar'ın paylaşımı var. Kendisine buradan sesleniyorum, varsa konuşulacak bir şey, konuşabiliriz. Beni de çok mutlu eder. Ne varsa bana da anlatsın. Burada yazan rakamlardan başka bir iddianız varsa, bizimle basın önünde konuşabilir, tartışabilir" diye konuştu.

Oyunculara Eskişehirspor maçının galibiyet primi olan 10'ar bin Lira'yı ödediklerini belirten Başkan Dağlı, "Onun öncesinde de 30 Kasım'da toplam 646 bin Lira prim ödedik. Sadece 9'ar bin Lira prim borcumuz kalan oyuncular, şubat sonuna kadar herhangi bir ödeme talep etmeyeceklerini söyledi" dedi.

"Kulübün kasasına toplamda 11 milyon 164 bin Lira girdi"

Başkan Kadir Dağlı, sosyal medyada 1,5 milyon TL para aldıkları şeklinde iddia olduğunu da ifade ederek, "Benzinlik projemiz, tüm siyasi partilerin desteğiyle askıdan indi. Projeye ilk başladığımızda 5 milyon Lira gelir bekliyorduk. Bu iş, 21 Aralık'ta bitecek ve biz, yatırımcıdan 2,5 milyon Lira alacaktık. Yasal değişiklikler nedeniyle 2,5 milyon Lira'ya anlaştık. Buna dayanarak, ben de 1,5 milyon Lira'lık şahsi çeklerimi oyunculara ve başka alacaklılara vermiştim. Bunların da ayın 30'unda ödemesi vardı. Yatırımcı, ortada yazılı herhangi bir şey olmaması rağmen, bize 1,5 milyon Lira'lık çek verdi. Ben de bu çekleri kendi çeklerimle takas ettirdim.

Göreve geldiğimizden bu tarafa reklam gelirlerinden 1 milyon 75 bin Lira, kapı kapı dolaşarak, para topladım. Ekol Hastanesi'nden 500 bin Lira reklam sözleşmesi, 500 bin Lira da sağlık sponsorluğu anlaşması yaptık. Benzinlik projesinden toplam gelen para 2 milyon 275 bin Lira ve bu parayı bir kısmı çek olmak üzere aldım. Bağış ve diğer yardımlardan 1 milyon 87 bin Lira, gelir elde ettik. SMS kampanyası yaptık. Toplam, 800 SMS aldık. 10 Lira'dan hesaplarsak, 8 bin Lira yapar. Kulübün kasasına toplamda 11 milyon 164 bin Lira girdi" açıklamasında bulundu.

Takımdan ayrılan tüm oyunculara emekleri için teşekkür eden Başkan Dağlı, "Oynadıkları güne kadar Allah razı olsun. Gittikleri için de kötü bir şey söylemiyorum ama şu var. Bizi 6 ay daha idare edebilirlerdi. Şu anda 24 puanla bıçak sırtındayız" ifadelerini kullandı.

Sefer Coşkun: "Kulübün borcu 46 milyon 267 bin Lira"

Güncel mali tabloya açıklık getiren Balıkesirspor Mali İşler Sorumlusu Sefer Coşkun ise, "Kulübün, aylık 950 bin Lira gideri var. Başkanın, şu an piyasada dolaşan 2 milyon 460 bin Lira şahsi çeki var. Ayrıca başkan ve diğer yöneticilerden borç alınan 700 bin Lira nakit para var. Yönetimi devir aldığımızda kulübün toplam borcu 36 milyon Lira olarak söylendi. Ancak, TFF'den gelecek paralar da dahil edildiği için asıl borç rakamı 46 milyon 87 bin Lira'ya çıktı. Bugün ise sezon sonunda toplam borcumuz, 53 milyon 34 bin Lira olacak. TFF'den gelecek ödemeleri düşersek, kulübün borcu 46 milyon 267 bin Lira olacak" dedi.

Kaynak: İHA