Balıkesirspor Başkanı'ndan Ali Koç'a ziyaret
İSTANBUL (AA) - Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın...
İSTANBUL (AA) - Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, ziyarette Balıkesirspor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Alper Sayakçı'nın da yer aldığı belirtildi.
Öte yandan başkan Kadir Dağlı'nın Ali Koç'a Balıkesirspor forması hediye ettiği ifade edildi.
Kaynak: AA
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