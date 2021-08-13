TFF 1. Lig'de heyecan yaz aylarının ardından yeniden başlıyor. İlk hafta mücadelesinde ise Balıkesirspor ile Boluspor karşı karşıya gelecek. Taraftarlar ise internette Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BALIKESİRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor ile Boluspor arasındaki mücadele 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Beinsports'tan şifreli olarak, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak yayınlanacak.

Bu karşılaşmayı Oğuz Han Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Şahan Yılmaz ve Mert Bulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkınfurat olacak.