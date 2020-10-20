TFF 1. Lig'de 6. hafta maçları başlıyor. Hafta içi oynanacak maçların arasında Balıkesirspor - Boluspor maçı bulunuyor. Galibiyet için sahaya çıkacak olan iki takımda, 3 puan peşinde. Bu sezon ligde 5 maç sonunda 6 ile 11. sırada yer alan Balıkesirspor, yükselişe geçmek istiyor. Boluspor ise 5 maçta henüz galibiyet alamadı ve ligin son sırasında yer alıyor. Peki, Balıkesirspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Balıkesirspor - Boluspor maçı, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem, Kadir Sağlam düdük çalacak. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak.

HANGİ KANALDA?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Balıkesirspor - Boluspor mücadelesi de 21 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Avaz ekranlarından izlenebilecek.