Balıkesirspor - Bursaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle
TFF 1.Lig'in 22.haftasında Bursaspor deplasmanda Balıkesirspor ile mücadele edecek. Yaşanacak heyecan dolu izlemek isteyen seyirciler Balıkesirspor - Bursaspor maçı canlı izle |TRT Spor canlı yayın izle başlığıyla internette aratmalarını sürdürüyor. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde derledik.
TFF 1.Lig'in 14. sırasında yer alan Balıkesirspor, ligin 9.sırasında bulunan Bursaspor'u evinde ağırlayacak. Balıkesir Atatürk Stadı oynanan mücadele saat 19.00'da başlayacak ve maçı Burak Pakkan yönetecek.
BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kadrolar henüz açıklanmadı.
BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI CANLI İZLE | TRT SPOR CANLI YAYIN
Balıkesirspor ile Bursaspor arasında oynanan mücadeleyi TRT Spor'dan izleyebilirsiniz.