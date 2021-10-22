Her geçen hafta heyecan dozunun giderek arttığı TFF 1. Lig'de futbol şöleni 10. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda galibiyeti hedefleyen iki takım Balıkesirspor ve Bursaspor kozlarını paylaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Balıkesirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına yanıt arıyor. İşte o soruların cevapları...

BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Balıkesirspor - Bursaspor maçı 24 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyeti almak istediği bu zorlu müsabaka Balıkesir'de, Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

BALIKESİRSPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Balıkesirspor - Bursaspor maçı TRT Spor ve Bein Sports Max 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı TRT Spor'dan şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bu maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Ferdi Karadoruk ve Mert Bulut yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Onur Bingöl görev alacak.